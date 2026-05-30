タレントのユージ（38）が、30日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、米国に住んでいた幼少期について語った。曽祖父はドミニカ共和国の元大統領、祖父は駐日ドミニカ共和国大使、さらに父はハリウッド俳優のマイケル・ゴードンという華麗なる家系に育った。祖父の仕事の関係で来日した父が、日本人女性と結婚。米マイアミで87年に誕生したのが、ユージだった。米国での生活を振り返った