「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（３０日、伊勢崎）“ムーンライト男”の復活なるか−。早川清太郎（４３）＝伊勢崎・２９期＝が４日目９Ｒの準決で３番手から抜け出して快勝し、昨年９月のプレミアムカップ（山陽）以来、８カ月ぶりにＧ１優出を果たした。この大会は２０１２、１７、１８、１９、２１年と５回制覇しており、勝てば大会男の復活レースとなる。「Ｓが切れましたね。エンジンのフィーリングもまずま