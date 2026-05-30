ボートレース住之江の「守口市政８０周年記念競走」が３０日、開幕した。三嶌こころ（２４＝香川）は初日３Ｒ、５コースから６着に敗れたが「足はいいですね。試運転から良かったけど、『試運転番長だし』と思っていたら、このメンバーの中でもタイムは出てたし、引き波があっても握れることができた」と舟足の感触はいい。２０２６年後期勝率は３・６４で、前期の３・４０から緩やかながら勝率アップとなった。「最近、（父