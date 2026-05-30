【スターバックス】の新作スイーツが、今SNSで話題沸騰中なのだとか！食感にこだわったスイーツや、見た目も可愛らしい焼き菓子など、特別なひとときを彩るメニューが揃っています。今回は筆者も実食した、スタバの新作スイーツをご紹介します。店舗へ立ち寄った際には、自分へのご褒美やコーヒータイムのお供として、お気に入りのスイーツを探してみてはいかがでしょうか。 Xで