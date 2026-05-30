夏は気軽に履けるサンダルが欲しくなる季節。とはいえ、デザイン性も履きやすさも妥協したくない……そんな人にぴったりだったのが【ダイソー】のサンダルです。実際に試してみると、想像以上の高見えデザインとラクな履き心地にびっくり！ この夏にちょうどいいと感じた、おすすめの2足をレポートします。 マットな白が高見え！ 夏に映えるトングサンダル 【ダイソー】「トングサンダル」\330（税込）