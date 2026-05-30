皆さんは、冠婚葬祭の場で「マナー」に厳しい人に出会った経験はありますか。礼儀は大切ですが、人を見下すような態度を取られると、せっかくのお祝いムードが台無しになってしまいますよね。今回は、筆者の友人Y子が妹の結婚式で体験した出来事をご紹介します。 妹の結婚式で感じた違和感 Y子は30代の主婦。2歳年下の妹R子が数年交際したT輔と結婚し、結婚式を挙げることになりました。当日は、両家とも和