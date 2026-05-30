日本高野連の「７イニング制諸課題検討会議の最終報告書に関する意見交換会」の第１回が３０日、大阪市内で行われた。日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ、今春のセンバツを制した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが参加した。栗山英樹ＣＢＯは開口一番「大前提として、野球やっていた人はみんな９回やりたい」と話し、独自に審判にストライクゾーンを広げられないだろうかと調査したことも明かし、ベスト８以上から９回制などの試案も披露した