４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が３０日に公式サイトを更新。ボーカルの桜井和寿の風邪による体調不良のため、同日の大阪城ホール公演を中断したと発表した。公式サイトでは、「本日行われましたＭｒ．ＣｈｉｌｄｒｅｎＴｏｕｒ２０２６”Ｓａｔｕｒｄａｙｉｎｔｈｅｐａｒｋ”大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただき