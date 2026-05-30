グラビアアイドルの麻倉瑞季が29日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自身の身体の一部に、チャームポイントがあることを明かした。 【写真】上もすごいのに…足の付け根に視線が集中しちゃう！ 麻倉は「足の付け根にホクロがあるの、知ってた？」と題し、写真を投稿。シックな黒のランジェリーカットから、実際に足の付け根あたりにホクロがある場所を示した。 この投稿には「拡大して見てしまった」「