モデルで女優の新田さちかが27日、自身のインスタグラムで同日に写真集「SACHI ―蘒― 」(集英社)を発売したことを報告した。 【写真】タオル1枚包まれようとも隠せない魅惑の姿 オフショットなどもまじえながら発売日に向けてカウントダウンしていた新田。「っぷわぁーーん!!」と題し、27日のインスタグラムでは「事前予約のご好評に続き、発売日を迎えた本日、 写真集売れ筋ランキング1位と