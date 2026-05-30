女子シングルス3回戦でプレーする大坂なおみ＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第7日は30日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス3回戦で第16シードの大坂なおみ（フリー）が第17シードで18歳のイバ・ヨビッチ（米国）に7―6、6―7、6―4で競り勝ち、4回戦に進んだ。同種目の日本勢では2004年大会の浅越しのぶ以来の16強入り。女子ダブルス2回戦は第16シードの穂積絵莉（日本住宅ローン）呉芳嫺（台