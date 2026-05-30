シンガポールで30日、記者団の取材に応じた小泉進次郎防衛大臣は、アメリカのヘグセス国防長官との緊密な関係性を強調した。【映像】小泉大臣「個人的な信頼関係を積み上げてきたからこそ」小泉大臣は、今回の会談について「個人的な信頼関係を積み上げてきたからこそできる具体的な議論」があったとしたうえで「私が大臣に就任して約半年ちょっとですか。その中で今回で7度目という、この緊密な連携があるからこそ、この議論