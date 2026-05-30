LDH初のキッズエンターテインメントとして活動する8人組ユニット、EXILE B HAPPYのボーカル吉野北人（29）と中島颯太（26）が30日、東京国際フォーラムで「日比谷音楽祭2026 Hibiya Dream Session1」に出演した。ステージでは、ベーシストで同音楽祭実行委員長の亀田誠治（61）率いるバンド演奏を背に、ゴダイゴのカバー曲「ビューティフルネーム」と、EXILEの「掌の砂」の2曲を歌唱。吉野は「LDHでもなかなかバンドを背負って歌う