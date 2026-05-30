All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：長澤まさみ／21票2位にランクインしたのは、長澤まさみさんです。東宝シンデレラオーディションのグランプリを経て、数々のヒロイン役を経験し、実力派女性俳優へと成長