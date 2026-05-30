サッカー日本代表は31日、W杯北中米大会に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日練習が行われた。前日29日にチームに合流したMF田中碧（リーズ）は、負傷でW杯メンバーから外れたMF三笘薫の背番「7」を背負う思いを語った。「“彼（三笘）の分まで”と言うつもりもないし、ケガをする苦しみというのは選手として理解できる。それが長期的なものでW杯に出られないとなると、自分では理解