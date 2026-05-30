◆テニス▽全仏オープン第７日（３０日、フランス・パリ）女子シングルス３回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、区切りの４大大会１００試合目を、大会自身最高の４回戦進出で飾った。１８歳の若手で、同１７位のイバ・ヨビッチ（米国）に７−６、６−７、６−４の２時間５８分に迫る大接戦を制した。４回戦では、世界女王のサバレンカ（ベラルーシ出身）−カサトキナ（オース