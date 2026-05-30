６月１１日開幕のＷ杯北中米大会に出場する日本代表は３０日、大会前最後の公式戦となる壮行試合・アイスランド戦に向けて試合会場のＭＵＦＧ国立で前日練習を行った。前日会見で森保一監督（５７）は左シャドー（ＦＷの後方）に、右サイドを主戦場とするＭＦ伊東純也（３３）の先発起用を明言。ケガで選外のＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝、ＭＦ三笘薫（２９）＝ブライトン＝が担ってきたポジションで初めて先発起用し、最終チ