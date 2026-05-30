お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が30日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演し、新幹線での移動時間が好きな理由について語った。女優・綾瀬はるかとダブル主演した映画「箱の中の羊」の是枝裕和監督とともに出演。パーソナリティーの女優・広瀬すずから「よはくじかん」について聞かれた是枝監督が「飛行機に乗っている時間が好き。飛行機とか新幹線の移動が好き。意外とリフレッシュ