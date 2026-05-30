サッカー日本代表は３０日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で、３１日の壮行試合・アイスランド戦へ向けた前日練習を行った。負傷で選外となった三笘薫が背負ってきた背番号７をつけるＭＦ田中碧は「事細かくここで言う必要はないと思いますが…」と気遣った上で、三笘から「（「７」を背負うのは）『おまえしかいないだろ』と言われた」と明かした。三笘と田中は１学年違いの幼なじみ。ともに川崎市出身で、地元の「さぎぬ