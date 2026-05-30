◇交流戦ソフトバンク4―2広島（2026年5月30日みずほペイペイD）ソフトバンクの4年目右腕・木村光がうれしいプロ初勝利を挙げた。先発・前田純のあとを受けて2―2の6回に2番手でマウンドへ。先頭・菊池に中前打を許すも、4番・坂倉を左飛。続くファビアンは内角の直球で遊ゴロ併殺打に仕留めて。1回を1安打無失点。その裏の攻撃で味方打線が勝ち越して白星を手にし「本当にうれしいこと。実感は湧いていないが、自分