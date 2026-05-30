東京都は、相場より2割ほど安い賃料で住めるアフォーダブル住宅の入居者募集を29日から始めると発表しました。小池都知事：アフォーダブル住宅戸建て空き家をリフォームした物件などを提供していきます。今回は第一弾となります。29日から募集が始まるのは、国内初となる官民連携ファンドによるアフォーダブル住宅で、中古戸建て住宅と新築マンションの合わせて40の物件です。いずれも通常の家賃より7割から8割程度の賃料となって