ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が30日、東京国際フォーラムで「日比谷音楽祭2026 Hibiya Dream Session1」に出演した。ステージでは、ベーシストで同音楽祭実行委員長の亀田誠治（61）から楽曲提供を受けたソロ曲「ベルベットの森」と、昨年、武部聡志氏（69）プロデュースのスタジオジブリのトリビュートアルバムで歌唱した「風の谷のナウシカ」を披露。持ち前の透き通るような歌声で、「亀田さんとは『ベルベットの森』の