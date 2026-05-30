毎日一緒にいても、もともとは他人同士の夫婦。お互いに不満がまったくないという夫婦は少数派かもしれませんね。そうした中、ママスタコミュニティには旦那さんのイライラする行動についてこんな質問が寄せられていました。『子どもはいない。仕事が忙しいのに、旦那が料理をしたがる。22時に帰宅してから、作るのを楽しみにしているくらい。食材を買い込んで冷蔵庫をパンパンにして困る。しかも、節約思考でディスカウントストア