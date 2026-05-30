私はチサト（33歳）。工場で軽作業のパートをしています。少し前に配置換えがあり、新しい部署に移りました。よく隣の席になる妊婦のレイさん（28歳）は、とにかくおしゃべりな人。私はウンザリし、だんだん不快にすら思いはじめたのです。そんなある日、同じ部署のスズナちゃん（21歳）がレイさんのおしゃべりの犠牲になっていました。私は助け舟を出そうと、スズナちゃんに声をかけて仕事の話に切り替えました。するとレイさんは