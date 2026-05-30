80歳を迎えた現役アクション俳優・倉田保昭が、盟友サモ・ハンと再共演を果たした映画『夢物語』が、7月17日に公開される。これに先駆け、5月30日に「新宿東口映画祭 2026」でEpisode3『不思議の国のドラゴン』が初上映された。 参考：倉田保昭×サモ・ハン再共演作『夢物語』特報映像公開加藤雅也、武田梨奈らも出演 満員の客席を見渡した倉田は「ありがたいですね。私のような大根役者も、60年やっていると大根じゃなく