5月30日（土）に放送した「出川哲朗の充電させてもらえませんか？ 春爛漫の関西！【奈良⇒大阪⇒和歌山城】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】秋元真夏は雨女！？狩野英孝もタジタジで大ピンチ！【奈良⇒大阪⇒和歌山城】今回は、明治維新発祥の地・奈良県五條市から大阪を経て＜和歌山城＞を目指す充電旅！出川と熊谷Dは五條市立民俗資料館を訪れた後、新町通りで高級チョコ店を発見。ガーナ産カカ