＜ショップライトLPGA2日目◇30日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第2ラウンドがスタートした。日本時間午後8時20分に第1組がティオフした。【写真】シブコのJK時代、見たことありますか？日本勢は8人が出場。首位と4打差の8位から出る吉田優利は、午後8時58分に10番からスタート。同じ“プラチナ世代”の西村優菜と同組でプレーする