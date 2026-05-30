俳優・アーティスト・のん（32）が30日までに自身のオフィシャルブログを更新し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】「海の女神様降臨」のんの全身ショット贈呈された大きなニッスイサーモン1尾ものんは、ニッスイが展開する国産養殖サーモンの新ブランド「ニッスイサーモン」のイメージキャラクター就任4年目。「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登壇した。「サーモン！」と題してブログを更新すると、