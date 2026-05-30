◇交流戦広島2―4ソフトバンク（2026年5月30日みずほペイペイD）広島の12年目左腕・塹江敦哉が今季初黒星を喫した。2―2の6回に2番手でマウンドへ。先頭・庄司にストレートの四球を与えると、続く正木に左前打。犠打で1死二、三塁とされ、近藤の左前適時打、栗原の右犠飛で2点の勝ち越しを許した。1回を2安打1四球で2失点。塹江は「先頭への四球からつながって、向こうがしたい形にしてしまった」と悔やんだ。