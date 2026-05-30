シンガポールで30日、アメリカのヘグセス国防長官と日米防衛相会談を行った小泉進次郎防衛大臣が記者団の取材に応じ、防衛費をめぐる議論について説明した。【映像】小泉大臣「さらなる高みに引き上げていくことで一致した」小泉大臣は、会談では本年3月の高市総理訪米の成果も踏まえ「首脳間で一致した日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していく幅広い安全保障協力について、その具体的な実行にスピード感を持って取り組み