小泉防衛相は、アメリカのヘグセス国防長官との会談で、防衛費について言及があったことを明らかにしました。小泉防衛相「防衛力強化の取り組みについて意見交換をする中で、アメリカ側から防衛費についても言及がありましたが、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りを行っていることはありません」また、両大臣は、軍備増強を続ける中国についても意見交換を行い、いかなる事態にも日米両国は冷静かつ毅然と対応し、一層緊密に