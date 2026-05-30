瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ「ＳＴＵ４８」が３０日、東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで結成９周年コンサートを開催。アンコールでは、９月１６日に１４ｔｈシングルを発売することを発表。マレーシアの姉妹グループ「ＫＬＰ４８」での活動を経て今年３月に復帰した１期生の甲斐心愛（２２）が初のセンターを務めることが決定し、グループは節目となる１０周年イヤーに向けて新たな一歩を踏み出した。２０