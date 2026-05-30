ソフトバンクは３０日の広島戦（みずほペイペイ）に４―２で勝利した。２番手で登板した木村光投手（２５）が１回無失点に抑えてプロ初勝利を記録した。これがチーム最多の２０試合目の登板となったプロ４年目右腕。先頭の菊池に安打を許したものの、ファビアンを併殺打に打ち取り無失点で切り向けた。その直後に打線が２点を奪い勝ち越し。２０２２年育成ドラフトでホークスに入団した右腕にプロ初勝利が舞い込んだ。同じく