桜島で30日夜、噴火があり、噴煙が火口から1200メートルの高さまで上がりました。灰は鹿児島市街地方向に流れています。 桜島の南岳山頂火口で30日午後7時54分に噴火があり、噴煙が火口から1200メートルの高さまで上がりました。 噴煙の量は中量で、火口から西の鹿児島市街地方向に流れています。 降灰予想 桜島でこのあと噴火が発生した場合、降灰は31日0時までは姶良市加治木町方向、0時以降は鹿児島市街地方