名古屋市交通局は市バス運転士の採用選考で、45歳までとしていた年齢制限を61歳までに引き上げるなど、応募要件を大幅に変更しました。 年齢制限を引き上げるのは、大型二種免許をもつ人が対象の採用選考で、45歳から61歳に引き上げられます。 今年度の名古屋市の定年は62歳ですが、61歳で採用された場合、定年まで勤務した後も65歳まで再任用される制度があり、その後も会計年度バス運転士として再び採用されれば