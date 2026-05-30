■これまでのあらすじこだわりの新居で家族3人の暮らしを楽しみにしていた妻。しかし、切迫早産で入院しその後出産して新居に戻ると、義母から「いらっしゃい」と出迎えられる。夫の世話をするために義母が新居に寝泊まりしていたようで!?夫は私の入院中、お義母さんを勝手に住まわせていたらしい。私、何も聞いてないんですけど…！！しかも、リビングは義母好みの昭和臭漂う空間に魔改造されていました…。玉すだれに鳥の剥製に