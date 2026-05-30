卓球Tリーグ「静岡ジェード」のプロ選手による中学生の卓球講習会が、静岡･三島市で開かれました。これは、静岡･小山町に本社を置く「臼幸産業」が、次世代を担う子どもたちに競技レベル向上の機会と交流・成長の場を提供しようと行ったもので、静岡県東部の中学生を中心に、約100人が参加しました。参加者は、卓球Tリーグ所属の「静岡ジェード」の石山選手や鈴木選手の実技を交えた指導を受けるなど、貴