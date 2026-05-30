お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓(50)が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線で偶然、中学、高校で同級生だった人気タレントと会ったことを報告した。鈴木は「大阪で上沼恵美子さんと高田純次さんの番組終えた。関東の家に帰る。新幹線で偶然会った。びっくりした。同級生にあった」とつづり、魚類学者でタレントのさかなクン（50）との2ショットを投稿。「お土産に奥さんと俺に赤福をくれた。奥さんも同級