イングランド・プレミアリーグのリバプールは30日、アルネ・スロット監督(47)の解任を発表した。後任は未定。クラブ公式サイトを通じ、スロット監督の解任を発表。後任人事については「現在、選定プロセスが進行中」とだけ伝えた。スロット氏はユルゲン・クロップ前監督の後任として、2024年6月に就任。初年度の2024〜25年シーズンにチームをプレミアリーグ優勝へと導いた。今季はリーグ戦5位で欧州CL出場権を獲得したが、ク