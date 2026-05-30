小泉防衛大臣はアメリカのヘグセス国防長官と会談し、中国の動向について意見を交わしたほか、今後の日米の防衛協力などについて協議しました。小泉進次郎 防衛大臣「日米同盟の抑止力、対処力を一層強化していくための幅広い安全保障協力について、その具体的な実行に切迫感を持って取り組み、ヘグセス長官とともに日米同盟を更なる高みに引き上げてまいります」シンガポールを訪問している小泉大臣は30日、アメリカのへグセ