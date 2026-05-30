ロックバンドMr．Childrenが30日、公式サイトを更新し、31日に開催予定だった全国ツアー大阪公演を、ボーカル桜井和寿（56）の体調不良のため延期すると発表した。公式サイトでは「本日行われましたMr．Children Tour 2026“Saturday in the park”大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と、公演が中断したことを明らかにし、「明日