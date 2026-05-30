白川さんの開き直りメンタル術▶▶この作品を最初から読む人の目を気にして、本音を飲み込んでしまう。悪意のある言葉を、つい真正面から受け取ってしまう。そんなふうに心が疲れてしまう日は、誰にでもありますよね。それでも白川さんは、「私は私、強く、可愛く！」をモットーに、自分らしさをあきらめません。陰口もマウントも軽やかにかわしながら、自分をごきげんにする選択を重ねていくのです。読むたびに自分をも