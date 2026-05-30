全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[タマラ コーパッチ / ニコル フォサ ウエルゴ] 0 - 2 [ジャン シューアイ / エリス メルテンス] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第7日がフランス パリで行われ、女子ダブルス2回戦で、タマラ コーパッチ / ニコル フォサ ウエルゴと第3シー