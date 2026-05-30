世間では良書と言われているが、読破できなかった本はないだろうか？こうした本に出会ったとき、私たちは自分の読解力が足りないと落ち込むものだ。しかし、「東大・京大で1番読まれた本」（大学生協の販売で長年トップのロングセラー）で知られる『思考の整理学』の作者・外山滋比古は、そう深刻に考える必要はないという。※本稿は、外山滋比古『乱読・乱談のセレンディピティ』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。本を