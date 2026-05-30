台湾メディアの中時新聞網は27日、台湾人観光客が日本で「爆買い」が3カ月で772億台湾ドル（約3884億円）に上っており、旅行者たちは大都市だけではなく地方都市にも足を運んでいると報じた。記事は、今年第1四半期に台湾人旅行者が日本で消費した金額は約772億台湾ドルに達し、世界トップとなったと報じた。また、旅行サイト「アゴダ」の情報を基に、台湾人旅行者は東京や大阪などの大都市だけでなく、福岡、仙台、熊本、名古屋、