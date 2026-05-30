次回の笑コラは、道の駅に売っている商品の中から売上No.1を当て、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画で道の駅伝の先駆者ACEes浮所飛貴&初参戦の小泉孝太郎が激走！！(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点さらに、研究するにもほどがある理化学研究所の旅で、ゲリラ豪雨を予想する博士&世界唯一の顕微鏡を開発する博士。不妊治療が飛躍的に発展する研究！？●日本全国道の駅伝 ACEes浮所飛貴＆