◇サッカー日本代表壮行試合日本―アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランドと対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日練習を行った。森保一監督（57）はアイスランド戦のみの限定招集となるDF吉田麻也（37）の先発起用を明言。長く日本代表をけん引した功労者への敬意を示し、前半10分程度までプレーさせる方針を示し