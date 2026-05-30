サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）へ向け、日本代表は３１日にアイスランドと壮行試合を行う。同戦に限定招集されたＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）は３０日、「僕にとっての…、監督も言っていたと思うんですけど、引退ではなく、ひとつの、一区切りということにしておいてください」と試合に臨む思いを語った。森保監督はこの日、会見で吉田の起用法について「スタメンで考えている。前半１０分