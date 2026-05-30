運動は少し苦手だけれど、元気いっぱいな猫さん。思わずクスッとしてしまう動きが可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破し、「どんくさくって不器用で可愛い」「テンション爆上げw」「暴れ将軍になってる笑」といったコメントが寄せられました。 【動画：激しい動きをしていた猫→ママに叱られて、猫パンチで反撃かと思いきや…想定外の『微笑ましい光景』】 元気す