「飼い主に嫌われたと」勘違いさせるNG行為4選 人間同士でもちょっとした行き違いから、誤解が生じてしまうことがありますよね。それは、猫と人間でも同じ。しかも、人間以上に誤解が生じやすいといえるかもしれません。ここでは、人間は悪気がなくても猫が「拒絶された」と解釈しかねない4つのNG行為を紹介します。 1.無視をする 猫がスリスリしてきたり、鳴いて話しかけたりするのは、飼い主さんに対するコミュ